Синоптики рассказали о потеплении на предстоящей неделе

Красноярские синоптики поделились прогнозом погоды на неделю. В Гидрометцентре пообещали потепление до -9 градусов, но начало недели пока в одной поре: в понедельник, 22 января, сохранится переменная облачность, температура воздуха днем прогреется только до -13 градусов, ночью будет -21 градус.