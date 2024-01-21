Синоптики рассказали о потеплении на предстоящей неделе

Красноярские синоптики поделились прогнозом погоды на неделю. В Гидрометцентре пообещали потепление до -9 градусов, но начало недели пока в одной поре: в понедельник, 22 января, сохранится переменная облачность, температура воздуха днем прогреется только до -13 градусов, ночью будет -21 градус.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии