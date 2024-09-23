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Политик Василец: Буданова могут уволить из-за провала ВСУ в Курской области

Политик Василец: Буданова могут уволить из-за провала ВСУ в Курской области

Политик, общественный деятель Дмитрий Василец в интервью Tsargrad.tv прокомментировал сообщения о возможном увольнении руководителя Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

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