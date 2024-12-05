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Сталино. Трамвай на будущем Ленинском проспекте. 1951 год.

Сталино. Трамвай на будущем Ленинском проспекте. 1951 год.

Сталино. Трамвай на будущем Ленинском проспекте. 1951 год.

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