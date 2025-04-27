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Подозреваемого в убийстве генерала Москалика привезли к месту взрыва

Подозреваемого в убийстве заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика Игната Кузина привезли к месту взрыва на бульваре Нестерова в Балашихе.

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