Подозреваемого в убийстве генерала Москалика привезли к месту взрыва

Подозреваемого в убийстве заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика Игната Кузина привезли к месту взрыва на бульваре Нестерова в Балашихе.
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