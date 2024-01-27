В Хабаровске задержали пассажира, укравшего у таксиста телефон

Водитель такси из Хабаровска, ставший жертвой грабежа, обратился за помощью в полицию. Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №4 УМВД России по городу выяснили, что молодой пассажир попросил у водителя смартфон для срочного звонка "приятелю", предположительно для оплаты поездки.