Русский гений творит чудеса в Америке! Капризов раздал суперпередачи, забил мусорный гол и стал лучшим во всей НХЛ

Настоящий «дикарь».Кирилл Капризов не желает отпускать соперников вперед в гонке лучших бомбардиров. Да, чех Мартин Нечас из «Каролины» очень хорош, и уже побил личные рекорды, набрав 41 очко в 26 матчах.