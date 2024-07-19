В США кризис ВСУ со снарядами объяснили политикой прошлых президентов

Нехватка снарядов у Вооруженных сил Украины (ВСУ) связана с провальной политикой США по развитию военно-промышленного комплекса (ВПК), которая продолжалась на протяжении нескольких президентских администраций.
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