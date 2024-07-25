Байден: США не находятся в состоянии войны нигде в мире

Президент США Джо Байден заявил, что при его правлении Соединенные Штаты не воевали ни с кем в мире. Такое мнение, как сообщает ТАСС, он выразил, выступая с телеобращением, посвященным решению выйти из предвыборной гонки.
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