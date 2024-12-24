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РКН выявил 60 фактов распространения Курбангалеевой иноагентских материалов

РКН выявил 60 фактов распространения Курбангалеевой иноагентских материалов

Сотрудники Роскомнадзора зафиксировали десятки фактов распространения экс-телеведущей Фаридой Курбангалеевой* материалов, подготовленных иноагентами, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

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