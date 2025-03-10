Китай примет решительные меры для стабилизации рынка недвижимости -- министр

Пекин, 9 марта /Синьхуа/ -- Китай будет решительно поддерживать стабильность на рынке недвижимости, стремясь оказывать мощную финансовую поддержку соответствующим проектам жилищного строительства и обеспечивать своевременную сдачу домов в эксплуатацию, сообщил в воскресенье в ходе пресс-конференции на полях 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей /ВСНП/ 14-го созыва министр жилья, городского и сельского строительства КНР Ни Хун.