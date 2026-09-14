Прокуратура Орловской области проверяет инцидент в Ливнах

15-летний подросток получил удар током на заброшенном кирпичном заводе в Ливнах и впал в кому. Прокуратура проверяет соблюдение законодательства о профилактике безнадзорности и доступ детей на подобные объекты.
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