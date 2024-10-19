"Алкаши родили ее". В Барнауле водитель маршрутки обматерил школьницу

Шофер проехал нужную девочке остановку и впал в истерику В Барнауле водитель маршрутки не увидел на выходе из салона школьницу, проехал нужную ей остановку и начал ее оскорблять, сообщает "Инцидент Барнаул".
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