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"Алкаши родили ее". В Барнауле водитель маршрутки обматерил школьницу

"Алкаши родили ее". В Барнауле водитель маршрутки обматерил школьницу

Шофер проехал нужную девочке остановку и впал в истерику В Барнауле водитель маршрутки не увидел на выходе из салона школьницу, проехал нужную ей остановку и начал ее оскорблять, сообщает "Инцидент Барнаул".

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