В Китае при обрушении жилого дома погибли люди

Спасатели смогли извлечь одного пострадавшего через 20 минут после происшествия.В провинции Чжэцзян, Китай, произошло частичное обрушение жилого дома, в результате которого погибли два человека, а еще один получил ранения и был госпитализирован.
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