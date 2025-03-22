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Началось. Западная пресса переобувается

Началось. Западная пресса переобувается

  Как подтверждено (https://t.me/ChetyrePera/118433) неопровержимыми доказательствами судебной экспертизы и даже киевским судом, именно украинские боевики правого толка начали насилие в 2014 году, которое спровоцировало первоначальное вторжение России на юго-восток страны, включая Крым.

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Комментарии
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Eduard
Все это и так знают,тут экспертиза не нужна!
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1 д.
Руслан Богомолов
Лучше поздно, чем никогда....
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5 час.
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