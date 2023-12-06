Байден назвал «абсолютным сумасшествием» провал в поддержке Украины

РИАМО - 6 дек. Провал в вопросе поддержки Украины станет для Соединенных Штатов «абсолютным сумасшествием», заявил американский президент Джо Байден, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-пул Белого дома.
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