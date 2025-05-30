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Во Владивостоке прозвучали два взрыва в районе бухты Десантная

Во Владивостоке прозвучали два взрыва в районе бухты Десантная

Сегодня утром в районе бухты Десантная во Владивостоке произошло два хлопка. Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы правительства Приморского края со ссылкой на Антитеррористическую комиссию Приморского края.

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