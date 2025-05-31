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Царьград

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  • ruslava Митькина
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    Это как болезнь типа"сифилис" помогать преступникам? Что пиратам Сомали не помогали?Торстен Фрай: Как...

Пожар в Усманском заповеднике: огонь сдерживают 200 специалистов и авиация

Пожар в Усманском заповеднике: огонь сдерживают 200 специалистов и авиация

В Усманском районе Липецкой области возник пожар в биосферном заповеднике. Благодаря усилиям более 200 специалистов и авиации огонь удалось локализовать.

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