Путин заявил, что законопроект о введении QR-кодов в общественных местах требует доработки

Политика как она есть

Вчера законопроект был принят Госдумой в первом чтении Фото: Global Look Press Владимир Путин поручил доработать законопроект о введении QR-кодов о вакцинации от коронавируса общественных местах, который накануне был принят Госдумой в первом чтении.