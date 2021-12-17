Политика как она есть

39 039 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • НИКОЛАЙ БУРКОВ
    Правительство наше что-то стало беззубое. Давно нужно было ставить конкретные вопросы западу во главе с США (шерхану ...(Süddeutsche Zeit...
  • Виктор Луговой
    Это Анькаленка на картинке?? Ну и рожа... Интеллект так и преЪ.«Эта женщина не в...
  • Boris Kropotin
    Уважаемый, Алекс! Я несказанно рад за Вас, что Вы таки американец. А ещё, слава богу, ни я один Вас уважаю :-) А тепе...Конгрессмены США ...

Путин заявил, что законопроект о введении QR-кодов в общественных местах требует доработки

Путин заявил, что законопроект о введении QR-кодов в общественных местах требует доработки

Вчера законопроект был принят Госдумой в первом чтении Фото: Global Look Press Владимир Путин поручил доработать законопроект о введении QR-кодов о вакцинации от коронавируса общественных местах, который накануне был принят Госдумой в первом чтении.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх