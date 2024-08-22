Военные испытали новейший автозаправщик на учении «Селенга-2024»

Испытали в действии новейший бронированный автотопливозаправщик в ходе российско-монгольского учения «Селенга-2024», которое проходит в Монголии, военнослужащие Восточного военного округа, об этом 22 августа сообщает пресс-служба ВВО.
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