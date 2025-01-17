Жительнице Притамбовья, пострадавшей от атаки БПЛА, заменили только входную дверь

Жители Тамбовской области опровергли информацию администрации Тамбовского муниципального округа, которая опубликовала в соцсетях сообщение о том, что женщине, проживающей в посёлке Новая Ляда, заменили выбитые стёкла и входную дверь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии