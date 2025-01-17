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Новости Тамбова

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Жительнице Притамбовья, пострадавшей от атаки БПЛА, заменили только входную дверь

Жительнице Притамбовья, пострадавшей от атаки БПЛА, заменили только входную дверь

Жители Тамбовской области опровергли информацию администрации Тамбовского муниципального округа, которая опубликовала в соцсетях сообщение о том, что женщине, проживающей в посёлке Новая Ляда, заменили выбитые стёкла и входную дверь.

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