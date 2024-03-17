Военный из ДНР рассказал о способе обманывать украинские «Джавелины»

Боец из ДНР Панда: танкисты обманывали Javelin с помощью штанги с горящим ведром Военнослужащий из Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрий с позывным Панда в беседе с российским военкором Юрием Котенком рассказал о способе, которым бойцы в зоне специальной военной операции обманывали американские комплексы Javelin, переданные Вооруженным силам Украины (ВСУ).