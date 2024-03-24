Путин ударит «Сарматом» по королевству, к которому испытывает особую неприязнь

Военные эксперты утверждают, что президент России Владимир Путин может рассмотреть возможность уничтожения Великобритании в потенциальной Третьей мировой войне, пишет газета The Mirror в своей публикации от 21 марта.
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