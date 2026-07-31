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Сейшейро призвал «Сан-Хосе» не назначать Селебрини капитаном: «Не делайте этого прямо сейчас. Это было бы глупо. Мы не знаем, как парень отреагирует на такой контракт»

Комментатор и аналитик из Торонто Сид Сейшейро призвал «Сан-Хосе» не назначать Макклина Селебрини капитаном немедленно.

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