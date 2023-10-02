Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 462 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Аверков
    пока власть разрешает концерты педрил,,КВНские шуточки про писюны и попки и прочую мразь.никакие полумеры не помогут....Старшеклассники с...
  • Георгий Лазаренко
    Я по натуре добрый! Но таких предателей моя доброта не касается! Ладно бы ты попал в плен раненый, без сознания, и по...Спецназовцы в эфи...
  • Ирина Колодий
    При чем тут власть? Безнаказанность приводит к вседозволенности! Где родители!Старшеклассники с...

Кошмарная «Ночь Гераней» в Виннице: Сорвана попытка ВСУ нанести ракетный удар по Крымскому мосту

Кошмарная «Ночь Гераней» в Виннице: Сорвана попытка ВСУ нанести ракетный удар по Крымскому мосту

На Украине намекают на уничтожение нашими разведчиками ПВО в Одесской области, после чего в «дыру» прорвались дроны-камикадзе Александр Ситников Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Утром 30 сентября самостийная телеграм-тусовка написала о самой тяжелой ночи для Повітряних сил України.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх