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Суд рассмотрит жалобу осужденного экс-мэра Астрахани через 2 недели

Суд рассмотрит жалобу осужденного экс-мэра Астрахани через 2 недели

Астраханский областной суд назначил дату рассмотрения апелляционных жалоб, которые 3 апреля подали осужденный бывший глава Астрахани Олег Полумордвинов, экс-директор компании «Айтиком» Виктор Федоров, а также их защитники.

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