Суд рассмотрит жалобу осужденного экс-мэра Астрахани через 2 недели

Астраханский областной суд назначил дату рассмотрения апелляционных жалоб, которые 3 апреля подали осужденный бывший глава Астрахани Олег Полумордвинов, экс-директор компании «Айтиком» Виктор Федоров, а также их защитники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии