Политолог Сезер: слова Путина заставят Запад подумать о легитимности Зеленского

Слова российского президента Владимира Путина о нелегитимности Владимира Зеленского могут запустить на Западе диалог по этому вопросу, заявил турецкий политолог, бывший торгпред Турции в Москве Айдын Сезер.
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