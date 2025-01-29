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Политолог Сезер: слова Путина заставят Запад подумать о легитимности Зеленского

Политолог Сезер: слова Путина заставят Запад подумать о легитимности Зеленского

Слова российского президента Владимира Путина о нелегитимности Владимира Зеленского могут запустить на Западе диалог по этому вопросу, заявил турецкий политолог, бывший торгпред Турции в Москве Айдын Сезер.

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