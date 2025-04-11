“Пока осторожно”, – певица Алсу после развода устраивает свою личную жизнь

Алсу открыла новую главу: свидания после развода, “химия” и откровенные комментарии о бывшем. Певица Алсу, пережившая громкий развод с неверным бизнесменом Яном Абрамовым, призналась, что вновь открыта для любви и уже посещает свидания.
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