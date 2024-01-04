Санкции Запада повлияли на финальные показатели АВТОВАЗа в 2023 году

Отечественный производитель АВТОВАЗ намерен в 2024 году произвести более 500 тысяч автомобилей. Такие планы на будущий год озвучил президент компании Максим Соколов во время заседания регионального совета Челябинского отделения Союза машиностроителей России.
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