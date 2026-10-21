Голкипер « Реала » Тибо Куртуа поделился ожиданиями от класико против «Барселоны». Команды встретятся на «Камп Ноу» в рамках 10-го тура Ла Лиги .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Тарханов о дисква...
- ВВ Роднина о победах...
- Мовсисян о Москве...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым