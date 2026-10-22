© Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOMСтресс стал для американцев фоном жизни: 72% взрослых жителей США согласны, что это просто то, с чем приходится жить.
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