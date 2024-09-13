Поддержанные автомобили подорожают до 30% уже этой осенью, предупреждают продавцы. Так рынок отреагирует на увеличение тарифов утильсбора — рост стоимости будет аналогичным повышению цен на новые машины, считают эксперты Дром.
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