Слова уже ни на кого не действуют...

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Комментарии
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Астон Мартин
а по англосаксам слабо ???кто кому больно то делает ?????????????????????????🤔
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