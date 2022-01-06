Венесуэльские власти назвали условие возврата к переговорам с оппозицией

Освободить Алекса Сааба — доверенного лица правительства Венесуэлы, имеющего дипломатический статус, потребовал спикер Национальной ассамблеи Боливарианской республики Хорхе Родригес в качестве условия для возобновления диалога с оппозицией.
Освободить Алекса Сааба — доверенного лица правительства Венесуэлы, имеющего дипломатический статус, потребовал спикер Национальной ассамблеи Боливарианской республики Хорхе Родригес в качестве условия для возобновления диалога с оппозицией.
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