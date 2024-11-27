В окружной больнице новый главврач, а в Салехарде зафиксировали температурный максимум: события дня в ЯНАО

Бывший глава депздрава ХМАО Алексей Добровольский 27 ноября назначен главврачом Салехардской ОКБ. В окружной столице зафиксировали температурный максимум, а в Губкинском остановили пассажирские перевозки из-за плохой погоды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии