Менеджер Масвидаля: «Новый контракт делает Хорхе одним из самых высокооплачиваемых бойцов UFC»

Малки Кава, представитель полусредневеса UFC Хорхе Масвидаля, раскрыли некоторые детали нового соглашения его клиента с сильнейшим промоушеном планеты.

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