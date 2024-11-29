Названы сильнее всего боящиеся фейерверков города

Чаще всего имущество и здоровье страхуют от фейерверков в Новосибирске и Перми. Города, жители которых сильнее всего боятся запусков пиротехники, назвали РИА Новости со ссылкой на данные страхового брокера Mainsgroup.
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