Российское приложение ЯRUS выстояло под огнем кибератак из США и усилило защиту

Новая российская социальная сеть ЯRUS стала надежной альтернативой зарубежным площадкам. Разработчики приложения при создании продукта смогли совместить в нем функционал таких иностранных сервисов и соцсетей, как Facebook, TikTok, и YouТube.
Новая российская социальная сеть ЯRUS стала надежной альтернативой зарубежным площадкам. Разработчики приложения при создании продукта смогли совместить в нем функционал таких иностранных сервисов и соцсетей, как Facebook, TikTok, и YouТube.
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