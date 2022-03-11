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Российское приложение ЯRUS выстояло под огнем кибератак из США и усилило защиту

Российское приложение ЯRUS выстояло под огнем кибератак из США и усилило защиту

Новая российская социальная сеть ЯRUS стала надежной альтернативой зарубежным площадкам. Разработчики приложения при создании продукта смогли совместить в нем функционал таких иностранных сервисов и соцсетей, как Facebook, TikTok, и YouТube.

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