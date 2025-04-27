Как в Тульской области искали секрет семейного счастья

Фильм Стаси Толстой «Семейное счастье» получил приз от Межрегиональной общественной организации Федерация киноклубов — Колючий взгляд, а исполнитель главной мужской роли Евгений Цыганов победил в номинации «Лучший актер».
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