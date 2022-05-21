В Лос-Анджелесе цены на заправках перевалили за 7$ за галлон (3,8 литра).На бензоправках штата Вашингтон заканчивается бензин, а заправочные колонки перепрограммируются на двузначные показатели стоимости топлива - розница готовится к цене 10 долл.