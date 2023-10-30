Политнавигатор Больше ста шахматистов, среди которых топовые спортсмены, были вынуждены уехать из России, поскольку никакой альтернативы Федерация шахмат им не предложила.
«Это – позор»: сто топовых шахматистов покинули Россию
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
O
OlegЫЧ
Если шахматы это спорт, то ананизм тяжёлая атлетика.
Ответить
2 д.
Алексей Горшков
А чего удивляться? Всё логично - "птенцы гнезда Дворковича"! Позор, конечно,но начался он не сейчас, когда шахматисты за своим "сенсеем" за бугор сдристнули, а когда Дворковича ими руководить поставили! Насколько я помню - и до него там был не совсем адекватный Илюмжинов, "общавшийся с инопланетянами"!
Ответить
2 д.
СК
Сергей Козлов
Да кто же Родину будет защищать то шахматисты то лыжники то биатлонисты то прыгуны футболисты.Ребята может хватит со спортом возиться давайте Родину защитим а пото уже будем спортом заниматься!
Ответить
2 д.
Свежие комментарии