«Это – позор»: сто топовых шахматистов покинули Россию

Алексей Горшков

А чего удивляться? Всё логично - "птенцы гнезда Дворковича"! Позор, конечно,но начался он не сейчас, когда шахматисты за своим "сенсеем" за бугор сдристнули, а когда Дворковича ими руководить поставили! Насколько я помню - и до него там был не совсем адекватный Илюмжинов, "общавшийся с инопланетянами"!