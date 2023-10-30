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«Это – позор»: сто топовых шахматистов покинули Россию

«Это – позор»: сто топовых шахматистов покинули Россию

Политнавигатор Больше ста шахматистов, среди которых топовые спортсмены, были вынуждены уехать из России, поскольку никакой альтернативы Федерация шахмат им не предложила.

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Комментарии
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O
OlegЫЧ
Если шахматы это спорт, то ананизм тяжёлая атлетика.
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2 д.
Алексей Горшков
А чего удивляться? Всё логично - &quot;птенцы гнезда Дворковича&quot;! Позор, конечно,но начался он не сейчас, когда шахматисты за своим &quot;сенсеем&quot; за бугор сдристнули, а когда Дворковича ими руководить поставили! Насколько я помню - и до него там был не совсем адекватный Илюмжинов, &quot;общавшийся с инопланетянами&quot;!
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2 д.
СК
Сергей Козлов
Да кто же Родину будет защищать то шахматисты то лыжники то биатлонисты то прыгуны футболисты.Ребята может хватит со спортом возиться давайте Родину защитим а пото уже будем спортом заниматься!
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2 д.

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