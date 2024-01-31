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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Зачем Путину нужен «Скиф»: несменяемый прицеп вновь появился в декларации

Зачем Путину нужен «Скиф»: несменяемый прицеп вновь появился в декларации

Владимир Путин довольно-таки давно декларирует автоприцеп «Скиф». В разное время СМИ обращали внимание на эту деталь, но до сих пор так и осталось загадкой, зачем главе государства нужен прицеп и пользуется ли президент им в реальности.

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