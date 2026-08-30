К 1 сентября с заботой: в Осташкове в рамках благотворительной акции собрали детей в школу

В Вознесенском соборе Осташкова прошла акция «Соберём ребёнка в школу». Храм Вознесения Господня в Осташкове принял участие в ежегодной благотворительной акции «Соберём ребёнка в школу», которая в 2026 году проходит в Тверской епархии с 3 по 26 августа.
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