К 1 сентября с заботой: в Осташкове в рамках благотворительной акции собрали детей в школу

В Вознесенском соборе Осташкова прошла акция «Соберём ребёнка в школу». Храм Вознесения Господня в Осташкове принял участие в ежегодной благотворительной акции «Соберём ребёнка в школу», которая в 2026 году проходит в Тверской епархии с 3 по 26 августа.