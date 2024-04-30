Нетаньяху попросил Байдена не допустить выдачи ордеров МУС на арест

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом 28 апреля заявил об обеспокоенности в связи с расследованием прокуроров Международного уголовного суда (МУС) военных действий в секторе Газа, сообщил Axios со ссылкой на источники.