Нетаньяху попросил Байдена не допустить выдачи ордеров МУС на арест

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом 28 апреля заявил об обеспокоенности в связи с расследованием прокуроров Международного уголовного суда (МУС) военных действий в секторе Газа, сообщил Axios со ссылкой на источники.
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