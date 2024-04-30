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Нетаньяху попросил Байдена не допустить выдачи ордеров МУС на арест

Нетаньяху попросил Байдена не допустить выдачи ордеров МУС на арест

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом 28 апреля заявил об обеспокоенности в связи с расследованием прокуроров Международного уголовного суда (МУС) военных действий в секторе Газа, сообщил Axios со ссылкой на источники.

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Комментарии
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Сергей
Выдать жидяру в МУС и ПОВЕСИТЬ как Хусейна!!11
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17 час.

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