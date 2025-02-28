Минобороны: прошедшей ночью над Россией уничтожены 22 украинских беспилотника

Большая часть из них была перехвачена над Орловской областью За прошедшую ночь системы противовоздушной обороны сбили 22 украинских беспилотника, замеченных над территорией РФ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
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