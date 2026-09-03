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Миронов: «Спартак» в сезоне-2026/27 должен быть духовитой командой. Ребята все классные, молодые, трудолюбивые»

Миронов: «Спартак» в сезоне-2026/27 должен быть духовитой командой. Ребята все классные, молодые, трудолюбивые»

Капитан «Спартака» Андрей Миронов рассказал о настрое на стартующий сезон в КХЛ.Капитан «Спартака» Андрей Миронов рассказал о настрое на стартующий сезон в КХЛ.

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