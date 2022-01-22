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Изменить закон "Об оружии": МВД намерено проводить проверки патронов

Изменить закон "Об оружии": МВД намерено проводить проверки патронов

МВД России хочет изменить федеральный закон "Об оружии" таким образом, чтобы ведомству передали полномочия по проведению проверок на соответствие криминалистическим требованиям не только гражданского и служебного оружия, но и патронов к нему.

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