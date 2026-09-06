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FiNE NEWS

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Военный эксперт раскрыл детали положения Российской армии на фронте

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, в интервью «Ленте.ру» представил подробную информацию о положении Вооружённых сил России (ВС РФ) на фронте в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

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