Военный эксперт раскрыл детали положения Российской армии на фронте

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, в интервью «Ленте.ру» представил подробную информацию о положении Вооружённых сил России (ВС РФ) на фронте в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
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