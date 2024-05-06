Чем запомнились последние шесть лет президентства Путина

Во вторник, 7 мая, состоится инаугурация президента России Владимира Путина на новый срок. За время правления глава государства не раз отвечал на массу вопросов, комментировал проблемы и события как в стране, так и за ее пределами.
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