Ученые НГТУ разработали медкостюм для пилотируемых миссий на Луну и Марс

Специалисты Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ) провели расчёты медицинского профилактического костюма, предназначенного для пилотируемых экспедиций на Луну и Марс.
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