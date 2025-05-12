📹❗️Уничтоженная в районе села Малый Бобрик Сумской области 6-канальная станция наведения ракет 9С32-1 войсковой зенитно-ракетной системы С-300В1 ВСУ.
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📹❗️Уничтоженная в районе села Малый Бобрик Сумской области 6-канальная станция наведения ракет 9С32-1 войсковой зенитно-ракетной системы С-300В1 ВСУ.